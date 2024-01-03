У Севастополі пролунали потужні вибухи, окупанти кажуть про роботу ППО

У тимчасово окупованому росіянами Севастополі в Криму пролунали потужні вибухи сьогодні ввечері, 2 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

Зазначається, що після двох потужних вибухів у небі над Севастополем з'явилися два великі стовпи диму.

Місцевий житель стверджує, що в мікрорайоні на вулиці Жидилова від вибуху в людей повилітали вікна. Також мешканці пишуть в соцмережах, що два потужні вибухи чули від Севастополя до села Зуя.

"У Бахчисараї будинки тремтіли", – пише один із місцевих.

Telegram-канал стверджує, що, ймовірно, міг бути "приліт" по військовому аеродрому Бельбек.

Окупаційний губернатор Севастополя Розвожаєв заявив, що, за попередньою інформацією, над морем нібито була збита ракета. З його слів, пошкоджень інфраструктури не зафіксовано.

"Бавовна" в Криму

На півночі тимчасово окупованого Криму в районі Красноперекопська (Яни Капу, адміністративний центр Перекопського району) вночі, 28 грудня, пролунали серія вибухів. Тоді також повідомлялося й про вибухи в окупованому Севастополі в районі бухти.

У ніч проти 26 грудня Сили оборони України в окупованій Феодосії у Криму знищили ВДК "Новочеркаськ" ЧФ РФ. За словами командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука, цей великий десантний корабель ворога був уражений крилатими ракетами.

Пізніше того ж дня з'явилися супутникові знімки після удару ЗСУ по бухті Феодосії. Як було видно на кадрах сервісу Planet.com, крім великого десантного корабля "Новочеркаськ", частково затонуло ще одне судно. За даними ЗМІ, йдеться про старий навчально-тренувальний корабель "УТС-150".