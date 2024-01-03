ua en ru
Ср, 03 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Севастополе раздались мощные взрывы, оккупанты говорят о работе ПВО

Севастополь, Среда 03 января 2024 00:00
UA EN RU
В Севастополе раздались мощные взрывы, оккупанты говорят о работе ПВО Фото: в Севастополе прогремели мощные взрывы вечером 2 января (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Во временно оккупированном россиянами Севастополе в Крыму прогремели мощные взрывы сегодня вечером, 2 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Отмечается, что после двух мощных взрывов в небе над Севастополем появились два больших столба дыма.

Местный житель утверждает, что в микрорайоне на улице Жидилова от взрыва у людей вылетели окна. Также жители пишут в соцсетях, что два мощных взрыва слышали от Севастополя до села Зуя.

"В Бахчисарае дома дрожали", – пишет один из местных.

Telegram-канал утверждает, что, вероятно, мог быть "прилет" по военному аэродрому Бельбек.

Оккупационный губернатор Севастополя Розвожаев заявил, что, по предварительной информации, над морем якобы была сбита ракета. По его словам, повреждения инфраструктуры не зафиксированы.

"Хлопки" в Крыму

На севере временно оккупированного Крыма в районе Красноперекопска (Яны Капу, административный центр Перекопского района) ночью, 28 декабря, раздалась серия взрывов. Тогда также сообщалось о взрывах в оккупированном Севастополе в районе бухты.

В ночь на 26 декабря Силы обороны Украины в оккупированной Феодосии в Крыму уничтожили ПДК "Новочеркасск" ЧФ РФ. По словам командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, этот большой десантный корабль врага был поражен крылатыми ракетами.

Позже в тот же день появились спутниковые снимки после удара ВСУ по Феодосийской бухте. Как было видно на кадрах сервиса Planet.com, помимо большого десантного корабля "Новочеркасск" частично затонуло еще одно судно. По данным СМИ, речь идет о старом учебно-тренировочном корабле "УТС-150".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Севастополь Крим Взрыв Война России против Украины
NEWS
Четверо погибших и 92 раненых. Зеленский отреагировал на утренний удар РФ по Украине
Четверо погибших и 92 раненых. Зеленский отреагировал на утренний удар РФ по Украине
DAILY
Между плохими и сложными решениями: почему у Украины нет права на ошибку в 2024 году
РБК-Украинаинформационное агентство Между плохими и сложными решениями: почему у Украины нет права на ошибку в 2024 году