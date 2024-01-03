В Севастополе раздались мощные взрывы, оккупанты говорят о работе ПВО

Во временно оккупированном россиянами Севастополе в Крыму прогремели мощные взрывы сегодня вечером, 2 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Отмечается, что после двух мощных взрывов в небе над Севастополем появились два больших столба дыма.

Местный житель утверждает, что в микрорайоне на улице Жидилова от взрыва у людей вылетели окна. Также жители пишут в соцсетях, что два мощных взрыва слышали от Севастополя до села Зуя.

"В Бахчисарае дома дрожали", – пишет один из местных.

Telegram-канал утверждает, что, вероятно, мог быть "прилет" по военному аэродрому Бельбек.

Оккупационный губернатор Севастополя Розвожаев заявил, что, по предварительной информации, над морем якобы была сбита ракета. По его словам, повреждения инфраструктуры не зафиксированы.

"Хлопки" в Крыму

На севере временно оккупированного Крыма в районе Красноперекопска (Яны Капу, административный центр Перекопского района) ночью, 28 декабря, раздалась серия взрывов. Тогда также сообщалось о взрывах в оккупированном Севастополе в районе бухты.

В ночь на 26 декабря Силы обороны Украины в оккупированной Феодосии в Крыму уничтожили ПДК "Новочеркасск" ЧФ РФ. По словам командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, этот большой десантный корабль врага был поражен крылатыми ракетами.

Позже в тот же день появились спутниковые снимки после удара ВСУ по Феодосийской бухте. Как было видно на кадрах сервиса Planet.com, помимо большого десантного корабля "Новочеркасск" частично затонуло еще одно судно. По данным СМИ, речь идет о старом учебно-тренировочном корабле "УТС-150".