У Севастополі пролунали гучні вибухи: пропагандисти нафантазували "підрив снаряда"

У мережі пишуть, що місцеві жителі розповідають про вібрацію вікон через вибух. Більш детальних подробиць події поки що не розкривають.

Водночас у пропагандистських Telegram-каналах повідомляють, що причиною нібито став підрив снаряду співробітниками так званого "міністерства надзвичайних ситуацій".

Вибухи у Криму

Нагадаємо, останнім часом на території тимчасово окупованого Криму дедалі частіше лунають вибухи. Частина з них пов'язана з ударами українських захисників по місцях скупчення ворожих солдатів, техніки та складах з боєприпасами.

Зокрема, 12 серпня Крим атакували безпілотники. За інформацією джерел РБК-Україна в СБУ, це була операція українських спецслужб. Ціллю стала логістична база військ РФ поблизу Євпаторії.

Також вчора, 17 серпня, росіяни перекривали рух Кримським мостом на кілька годин. Причин вони не називали.