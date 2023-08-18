У Севастополі пролунали гучні вибухи: пропагандисти нафантазували "підрив снаряда"

У тимчасово окупованому Севастополі сьогодні, 18 серпня, пролунали гучні вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".
У мережі пишуть, що місцеві жителі розповідають про вібрацію вікон через вибух. Більш детальних подробиць події поки що не розкривають.
Водночас у пропагандистських Telegram-каналах повідомляють, що причиною нібито став підрив снаряду співробітниками так званого "міністерства надзвичайних ситуацій".
Нагадаємо, останнім часом на території тимчасово окупованого Криму дедалі частіше лунають вибухи. Частина з них пов'язана з ударами українських захисників по місцях скупчення ворожих солдатів, техніки та складах з боєприпасами.
Зокрема, 12 серпня Крим атакували безпілотники. За інформацією джерел РБК-Україна в СБУ, це була операція українських спецслужб. Ціллю стала логістична база військ РФ поблизу Євпаторії.
Також вчора, 17 серпня, росіяни перекривали рух Кримським мостом на кілька годин. Причин вони не називали.
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