В Севастополе раздались громкие взрывы: пропагандисты нафантазировали "подрыв снаряда"

Во временно оккупированном Севастополе сегодня, 18 августа, прозвучали громкие взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".
В сети пишут, что местные жители рассказывают о вибрации окон из-за взрыва. Более детальных подробностей происшествия пока не раскрывают.
В то же время в пропагандистских Telegram-каналах сообщают, что причиной якобы стал подрыв снаряда сотрудниками так называемого "министерства чрезвычайных ситуаций".
Напомним, последнее время на территории временно оккупированного Крыма все чаще гремят взрывы. Часть из них связана с ударами украинских защитников по местам скопления вражеских солдат, техники и складам с боеприпасами.
В частности, 12 августа Крым атаковали беспилотники. По информации источников РБК-Украина в СБУ, это была операция украинских спецслужб. Целью стала логистическая база войск РФ вблизи Евпатории.
Также вчера, 17 августа, россияне перекрывали движение по Крымскому мосту на несколько часов. Причин они не называли.
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