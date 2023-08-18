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В Севастополе раздались громкие взрывы: пропагандисты нафантазировали "подрыв снаряда"

Фото: в Севастополе раздались громкие взрывы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во временно оккупированном Севастополе сегодня, 18 августа, прозвучали громкие взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

В сети пишут, что местные жители рассказывают о вибрации окон из-за взрыва. Более детальных подробностей происшествия пока не раскрывают. 

В то же время в пропагандистских Telegram-каналах сообщают, что причиной якобы стал подрыв снаряда сотрудниками так называемого "министерства чрезвычайных ситуаций". 

Взрывы в Крыму

Напомним, последнее время на территории временно оккупированного Крыма все чаще гремят взрывы. Часть из них связана с ударами украинских защитников по местам скопления вражеских солдат, техники и складам с боеприпасами. 

В частности, 12 августа Крым атаковали беспилотники. По информации источников РБК-Украина в СБУ, это была операция украинских спецслужб. Целью стала логистическая база войск РФ вблизи Евпатории. 

Также вчера, 17 августа, россияне перекрывали движение по Крымскому мосту на несколько часов. Причин они не называли.  

 

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СевастопольКримВзрывВойна России против Украины