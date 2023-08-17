Росіяни тримають закритим Кримський міст уже півтори години

Російські окупанти сьогодні, 17 серпня, увечері закрили Кримський міст. Причин вони не розкривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

Як зазначають у мережі, повідомлення про зупинку руху автомобілів по мосту почали з'являтися о 19:36.

Пізніше цю інформацію підтвердили у так званому "міністерстві транспорту" Криму. Наразі міст все ще залишається закритим.

Перекриття Кримського мосту

Нагадаємо, росіяни регулярно закривають рух Кримським мостом. Також там часто лунає сигнал повітряної тривоги.

Це відбувається після того, як на мосту пролунали сильні вибухи у липні. Вони призвели до серйозних пошкоджень, відремонтувати які росіяни планують лише після листопада.

Як зазначали джерела РБК-Україна в Службі безпеки України, причиною вибухів була атака надводних дронів, яку організувала СБУ разом з Військово-морськими силами ЗСУ.