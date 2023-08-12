Нічні вибухи в Криму - спецоперація СБУ. З'явилися подробиці атаки безпілотників

Про це РБК-Україна розповіли джерела в СБУ.

Як розповіли джерела видання, 17 дронів атакували логістичну базу російських військ неподалік окупованої Євпаторії. Дрони військової контррозвідки СБУ відпрацювали по наметовому містечку окупантів, стоянкам автомобільної техніки та паливозаправникам.

Наразі точний масштаб пошкоджень уточнюється, відзначають джерела РБК-Україна, але, попередньо, мова йде про десятки вбитих і поранених окупантів та багато пошкодженої техніки.

Нічна атака безпілотників на Крим

Сьогодні вночі кримські та російські пабліки повідомили про вибухи в Криму. Зокрема, була інформація про нібито роботу російської ППО поблизу Новоозерного, де розташована велика логістична база окупантів.

У пабліках розповідали про безпілотники, які бачили у небі над населеним пунктом.

Пізніше в російському Міноборони заявили про нібито відбиття атаки безпілотників на Крим. Окупанти похвалилися, що збили 14 дронів, а ще 6 - посадили за допомогою засобів РЕБ. В Міноборони РФ стверджували, що "жертв та руйнувань" в результаті атаки немає.

Вибухи в Криму

Сьогодні вдень в Криму знову вибухало. Росіяни заявляли про дві ракетні атаки на Кримський міст. Та, як завжди, в окупаційному Міноборони відзвітували про успішне відбиття атаки, додаючи, що жертв та руйнувань не було.

Варто зауважити, що сьогодні, за версією окупантів, незаконний Кримський міст намагалися атакувати зенітними ракетами С-200. Така ж ракета, як стверджували росіяни, раніше впала на ресторан в центрі Таганрогу.

Більше про вибухи біля Кримського мосту ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.