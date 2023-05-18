У Севастополі пролунала серія вибухів

У тимчасово окупованому Севастополі пролунала серія вибухів у четвер, 18 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

У мережі повідомляють, що у місті нарахували вже 14 вибухів. Їх чутно у різних районах Севастополя.

Місцеві зазначають, що вибухи схожі на роботу ППО, а також вважають, що на місто могли здійснити "атаку дронами".

Зазначимо, що поки офіційно про ситуацію у місті не повідомили ні українська, ні російська сторони.

Нагадаємо, сьогодні зранку біля Бахчисарая пролунав вибух на залізниці. У Росії відразу заявили про "диверсію". Через вибуху з рейок зійшли вагони, які перевозили зерно. ЗМІ повідомляють, що було пошкоджено близько 50 м залізниці.

У ГУР зазначили, що росіяни використовували залізницю у Криму для перевезення зброї.

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