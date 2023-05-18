В Севастополе прозвучала серия взрывов

Во временно оккупированном Севастополе прогремела серия взрывов в четверг, 18 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В сети сообщают, что в городе насчитали уже 14 взрывов. Их слышно в разных районах Севастополя.

Местные отмечают, что взрывы похожи на работу ПВО, а также считают, что на город могли совершить "атаку дронами".

Отметим, пока официально о ситуации в городе не сообщили ни украинская, ни российская стороны.

Напомним, сегодня утром у Бахчисарая раздался взрыв на железной дороге. В России сразу заявили о "диверсии". Из-за взрыва с рельсов сошли вагоны, перевозившие зерно. СМИ сообщают, что было повреждено около 50 м железной дороги.

В ГУР отметили, что россияне использовали железную дорогу в Крыму для перевозки оружия.

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