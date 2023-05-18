ГУР про вибух у Криму: по тих коліях перевозили зброю, природно, що вони не витримали

Російські окупанти використовували залізницю у Криму, де сьогодні стався вибух, для перевезення зброї. Її відправляли на війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"По тих самих коліях перевозять, напевно, і інші речі (не тільки зерно, - ред.), але зокрема зброю, БК, бронетехніку і всі інші засоби, які використовуються для загарбницької війни проти України, щоб вбивати цивільних мирних українців і українських захисників. Тому цілком природно, що ці колії не витримали, стомились і тепер на деякий час не функціонують", - заявив Юсов.

Розвідник не виключив, що подібні інциденти можуть повторюватися у Криму, поки півострів не буде звільнений.

"Можемо констатувати, що нормальна інфраструктура запрацює тоді, коли Крим повернеться до України, поки там російські терористи спокою там не буде", - сказав представник ГУР.

Вибух у Криму

Російські ЗМІ заявили, що сьогодні зранку поблизу Бахчисарая у Криму пролунав вибух на залізниці. Росіяни відразу назвали інцидент "диверсією".

Внаслідок вибуху з рейок зійшли вагони, які перевозили зерно. Як стверджують ЗМІ, пошкоджено близько 50 метрів залізниці. Окупанти заявили, що рух потягів на перегоні Сімферополь - Севастополь призупинили.

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