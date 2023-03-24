В Севастополі повідомляють про вибухи

Місцеві жителів повідомляють, що у них тремтіли вікна.

Зокрема, голосний вибух пролунав у районі бухти Омега.

У Telegram-канали також повідомляють, що вибухи були чутні у зв'язку з тим, що "щось збивали з корабля".

РБК-Україна повідомляло, що вдень в Севастополі лунали звуки стрілянини в районі військового училища.

До того ж, кілька днів тому окупанти в Севастополі заявляли про атаку дронів.

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