В Севастополе сообщают о взрывах

Местные жители сообщают, что у них дрожали окна.

В частности, громкий взрыв прозвучал в районе бухты Омега.

В Telegram-каналы также сообщают, что взрывы были слышны в связи с тем, что "что-то сбивали с корабля".

РБК-Украина сообщало, что днем в Севастополе раздавались звуки стрельбы в районе военного училища.

К тому же несколько дней назад оккупанты в Севастополе заявляли об атаке дронов.

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