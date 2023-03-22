Нова "бавовна" в Криму. В Севастополі окупанти заявили про атаку дронів на російський флот
Окупаційна влада Севастополя після вибухів заявила про так звану атаку дронів на Чорноморський флот. Нібито йдеться про морські та повітряні БПЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на так званого "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва.
"Рано вранці наш флот відбив атаку надводних безпілотників. Загалом до цієї години знищено три об'єкти. Вони намагалися проникнути в бухту, наші моряки по них вели вогонь зі стрілецької зброї. Також відпрацювала ППО по повітряній цілі", - написав Развожаєв.
За словами гауляйтера Севастополя, військові кораблі внаслідок атаки нібито не постраждали. Але від вибухів повибивало вікна у будівлі "правительства Севастополя" та в будинку "Москви".
Цікаво те, що в місті внаслідок вибухів закрили переправу через Севастопольську бухту.
Місцеві пабліки пишуть, що вибухи чули з Севастопольської бухти, де також лунали автоматні черги.
Нагадаємо, сьогодні в тимчасово окупованому Севастополя пролунали вибухи, після чого зникла електрика в районі Південної бухти. Зокрема, повідомлення про вибух у Севастополі з'явилося пізно вночі та вже під ранок. Жителі міста пишуть про кілька таких гучних звуків, схожих на вибухи.
Додамо, раніше в Силах оборони попереджали, що Чорноморський флот РФ на тлі "бавовни" в Криму практично перебуває у своєрідній "пастці". Оскільки окупанти навіть якщо й забажають, то не мають можливості його вивести з Чорного моря, а лише розосередити.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.