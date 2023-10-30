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В Севастополі повідомляють про гучні залпи в бухті: Кримський міст закрили

Фото: в Севастополі пролунали гучні залпи (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Вранці 30 жовтня в окупованому Севастополі пролунали гучні залпи, рейд через бухту перекритий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал Кримський вітер.

Там повідомили про два гучних залпи в Севастопольскій бухті близько 6:20, крім цього заявлялось, що рейд через бухту перекрито. 

"Росвлада не повідомляла про навчання", - зазначили автори.

Пізніше також стало відомо, що Кримський міст теж перекрито.

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що дим в бухті це нібито "табельне маскування", яке використовують військові. А вночі він повідомляв, що Чорноморський флот РФ стріляв по нібито українським БПЛА.

Пошкодження кораблів поблизу Севастополя

Як ми повідомляли 13 жовтня у Севастополі чули вибухи. У мережі повідомили, що у Чорному морі підірвався малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М". Він є носієм крилатих ракет "Калібр".

РБК-Україна з посиланням на джерела в СБУ повідомило, що СБУ разом з ВМС атакували ворожий носій крилатих ракет "Буян" та корабель "Павел Державин" в Криму. Вони зробили це за допомогою дронів "Морський малюк" з експериментальним озброєнням.

Пізніше стало відомо, що російський корабель "Павел Державин" був двічі атакований українськими військовими.

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СевастопільКрымВійна Росії проти України