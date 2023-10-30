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В Севастополе сообщают о громких залпах в бухте: Крымский мост закрыли

Фото: в Севастополе раздались громкие залпы (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Утром 30 октября в оккупированном Севастополе раздались громкие залпы, рейд из-за бухты перекрыт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал "Крымский ветер".

Там сообщили о двух громких залпах в Севастопольской бухте около 6:20, кроме этого заявлялось, что рейд из-за бухты перекрыт.

"Росвласть не сообщала об учебе", - отметили авторы.

Позже также стало известно, что Крымский мост тоже перекрыт.

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что дым в бухте это якобы "табельная маскировка", которую используют военные. А ночью он сообщал, что Черноморский флот РФ стрелял по якобы украинским БПЛА.

Повреждение кораблей вблизи Севастополя

Как мы сообщали 13 октября, в Севастополе слышали взрывы. В сети сообщили, что в Черном море взорвался малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М". Он является носителем крылатых ракет "Калибр".

РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ сообщило, что СБУ вместе с ВМС атаковали вражеский носитель крылатых ракет "Буян" и корабль "Павел Державин" в Крыму. Они сделали это с помощью дронов "Морской малыш" с экспериментальным вооружением.

Позже стало известно, что российский корабль "Павел Державин" был дважды атакован украинскими военными.

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