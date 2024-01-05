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У Севастополі після вибухів евакуювали понад 100 людей: у чому причина

Фото: у Севастополі після вибухів евакуювали понад 100 людей (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

У тимчасово окупованому Севастополі евакуювали людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ТАСС.

За повідомленнями т.зв. "губернатора" Севастполя Михайла Развожаєва, людей евакуюють через знищення частини ракети в селі Чорноріччя, нібито після атаки ЗСУ на місто.

"Близько 100 осіб, у тому числі 15 дітей, евакуювали через знищення частини ракети в селі Чорноріччя після атаки ЗСУ на Севастополь", - повідомив Развожаєв.

Вивезти боєприпас планують вранці 5 січня.

Вибухи у Криму

Вибухи у тимчасово окупованому Криму відбуваються нерідко.

Так 4 січня вибухи чули у Севастополі та Євпаторії.

У Страткомі Збройних сил України повідомили про те, що наші військові вдарили по пункту з'єднання російських окупаційних військ біля Севастополя.

Також вибухи чули жителі у Саках, Новофедорівці, Євпаторії та Віліному.

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