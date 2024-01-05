У Севастополі після вибухів евакуювали понад 100 людей: у чому причина

За повідомленнями т.зв. "губернатора" Севастполя Михайла Развожаєва, людей евакуюють через знищення частини ракети в селі Чорноріччя, нібито після атаки ЗСУ на місто.

"Близько 100 осіб, у тому числі 15 дітей, евакуювали через знищення частини ракети в селі Чорноріччя після атаки ЗСУ на Севастополь", - повідомив Развожаєв.

Вивезти боєприпас планують вранці 5 січня.

Вибухи у Криму

Вибухи у тимчасово окупованому Криму відбуваються нерідко.

Так 4 січня вибухи чули у Севастополі та Євпаторії.

У Страткомі Збройних сил України повідомили про те, що наші військові вдарили по пункту з'єднання російських окупаційних військ біля Севастополя.

Також вибухи чули жителі у Саках, Новофедорівці, Євпаторії та Віліному.