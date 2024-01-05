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В Севастополе после взрывов эвакуируют более 100 людей: в чем причина

Фото: в Севастополе после взрывов эвакуируют более 100 людей (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Во временно оккупированном Севастополе эвакуируют людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ТАСС.

По сообщениям т.н "губернатора" Севастполя Михаила Развожаева, людей эвакуируют из-за уничтожения части ракеты в селе Черноречье, якобы после атаки ВСУ на город.

"Около 100 человек, в том числе 15 детей, эвакуируют из-за уничтожения части ракеты в селе Черноречье после атаки ВСУ на Севастополь", - сообщил Развожаев.

Вывезти боеприпас планируют утром 5 января. 

Взрывы в Крыму

Взрывы во временно оккупированном Крыму происходят часто.

Так 4 января взрывы слышали в Севастополе и Евпатории.

В СтратКоме Вооруженных сил Украины сообщили о том, что наши военные ударили по пункту соединения российских оккупационных войск возле Севастополя.

Также взрывы слышали жители в Саках, Новофедоровке, Евпатории и Вилином.

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