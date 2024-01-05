В Севастополе после взрывов эвакуируют более 100 людей: в чем причина

По сообщениям т.н "губернатора" Севастполя Михаила Развожаева, людей эвакуируют из-за уничтожения части ракеты в селе Черноречье, якобы после атаки ВСУ на город.

"Около 100 человек, в том числе 15 детей, эвакуируют из-за уничтожения части ракеты в селе Черноречье после атаки ВСУ на Севастополь", - сообщил Развожаев.

Вывезти боеприпас планируют утром 5 января.

Взрывы в Крыму

Взрывы во временно оккупированном Крыму происходят часто.

Так 4 января взрывы слышали в Севастополе и Евпатории.

В СтратКоме Вооруженных сил Украины сообщили о том, что наши военные ударили по пункту соединения российских оккупационных войск возле Севастополя.

Также взрывы слышали жители в Саках, Новофедоровке, Евпатории и Вилином.