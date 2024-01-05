В Севастополе после взрывов эвакуируют более 100 людей: в чем причина

Во временно оккупированном Севастополе эвакуируют людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ТАСС.
По сообщениям т.н "губернатора" Севастполя Михаила Развожаева, людей эвакуируют из-за уничтожения части ракеты в селе Черноречье, якобы после атаки ВСУ на город.
"Около 100 человек, в том числе 15 детей, эвакуируют из-за уничтожения части ракеты в селе Черноречье после атаки ВСУ на Севастополь", - сообщил Развожаев.
Вывезти боеприпас планируют утром 5 января.
Взрывы во временно оккупированном Крыму происходят часто.
Так 4 января взрывы слышали в Севастополе и Евпатории.
В СтратКоме Вооруженных сил Украины сообщили о том, что наши военные ударили по пункту соединения российских оккупационных войск возле Севастополя.
Также взрывы слышали жители в Саках, Новофедоровке, Евпатории и Вилином.
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