У Севастополі партизани викрили "мозковий центр" російських силовиків (фото)

У Севастополі партизани провели комплексну розвідку управління урядового зв'язку та спецпідрозділу "Альфа". Ці стратегічні об'єкти тепер є мозковим центром окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "Атеш".

Як розповіли партизани, їхні агенти завершили комплексну розвідку Управління урядового зв'язку ФСТ Росії в Севастополі, а також прилеглих об'єктів, що використовуються спецпідрозділом "Альфа" та для складування обладнання ФСБ.

Саме ця група будівель, з численними антенами та супутниковими тарілками на дахах, є ключовим центром управління окупаційною адміністрацією та силовими структурами у Криму.

"Ці стратегічні об'єкти тепер є мозковим центром окупантів. Через них координуються дії всіх силовиків, передаються накази вищого командування, а також ведеться шифрований зв'язок із Москвою та окупаційними військами на материковій частині України", - йдеться у повідомленні.

За даними агентів, саме тут нещодавно розмістилися нові групи високопоставлених офіцерів із Москви, які прибули для посилення контролю над півостровом.

Попри багаторівневу систему безпеки, агенти руху змогли отримати важливі дані про режими роботи, схеми охорони, маршрути переміщення персоналу та передачу секретних документів між штабами.

Зібрана інформація, включно з точними координатами об’єктів і внутрішньою структурою управління, вже передана Силам оборони України.

Як зазначили у русі, ці відомості мають стратегічне значення для дестабілізації системи управління окупантів у Криму.

"Ми бачимо все, навіть те, що ворог вважає надійно схованим. Звільнення Криму стає дедалі ближчим", - наголосили в "АТЕШ".

Фото: у Севастополі партизани провели комплексну розвідку управління урядового зв'язку та спецпідрозділу "Альфа" (t.me/atesh_ua)