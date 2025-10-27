В Севастополе партизаны разоблачили "мозговой центр" российских силовиков (фото)
В Севастополе партизаны провели комплексную разведку управления правительственной связи и спецподразделения "Альфа". Эти стратегические объекты теперь являются мозговым центром оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "Атеш".
Как рассказали партизаны, их агенты завершили комплексную разведку Управления правительственной связи ФСО России в Севастополе, а также прилегающих объектов, используемых спецподразделением "Альфа" и для складирования оборудования ФСБ.
Именно эта группа зданий, с многочисленными антеннами и спутниковыми тарелками на крышах, является ключевым центром управления оккупационной администрацией и силовыми структурами в Крыму.
"Эти стратегические объекты теперь являются мозговым центром оккупантов. Через них координируются действия всех силовиков, передаются приказы высшего командования, а также ведется шифрованная связь с Москвой и оккупационными войсками на материковой части Украины", - говорится в сообщении.
По данным агентов, именно здесь недавно разместились новые группы высокопоставленных офицеров из Москвы, которые прибыли для усиления контроля над полуостровом.
Несмотря на многоуровневую систему безопасности, агенты движения смогли получить важные данные о режимах работы, схемах охраны, маршрутах перемещения персонала и передаче секретных документов между штабами.
Собранная информация, включая точные координаты объектов и внутреннюю структуру управления, уже передана Силам обороны Украины.
Как отметили в движении, эти сведения имеют стратегическое значение для дестабилизации системы управления оккупантов в Крыму.
"Мы видим все, даже то, что враг считает надежно скрытым. Освобождение Крыма становится все ближе", - отметили в "АТЕШ".
Фото: в Севастополе партизаны провели комплексную разведку управления правительственной связи и спецподразделения "Альфа" (t.me/atesh_ua)
Обнаружение объектов россиян в Севастополе
Напомним, недавно агенты "Атеш" исследовали стратегический центр РЭБ во временно оккупированном Севастополе. Он обеспечивает защиту вражеских кораблей, береговых комплексов и авиации.
Также сообщалось, что во временно оккупированном Севастополе партизаны провели разведку позиций 127-й отдельной разведывательной бригады оккупационных войск РФ (в/ч 67606)
Еще раньше агенты "Атеш" провели разведку пусковых площадок зенитно-ракетных комплексов во временно оккупированном Севастополе, и обнаружили наиболее приоритетные цели.