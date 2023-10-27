У Севастополі міг підірватися ще один російський корабель: що відомо

Ще один російський корабель міг підірватися у Севастополі 26 жовтня. Йдеться про протимінний корабель проєкту 23040Г "Владимир Козицкий".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал "Кримський вітер".

За словами очевидців, російський корабель підірвався на зовнішньому рейді Севастопольської бухти. Перед цим він декілька днів курсував у тому районі.

Повідомляється, що після вибуху з машинного відділення пішов дим. До корабля підігнали буксир та відтягнули його до Стрілецької бухти.

Варто зазначити, що корабель 23040Г "Владимир Козицкий" є новітньою розробкою РФ. Його задача - розвідка з метою виявлення морських мін. Катери такого типу при повній водотоннажності 192,7 т досягають 33 метри завдовжки і 6,8 метра завширшки. Вони оснащені двома потужними дизельними двигунами, дозволяють розвивати швидкість до 13 вузлів.

Нагадаємо, що ввечері 26 жовтня у мережі повідомляли про глухий вибух з вібрацією. Його чули жителі центру окупованого Севастополя та північної сторони.

Пошкодження кораблів поблизу Севастополя

Як ми повідомляли 13 жовтня у Севастополі чули вибухи. У мережі повідомили, що у Чорному морі підірвався малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М". Він є носієм крилатих ракет "Калібр".

РБК-Україна з посиланням на джерела в СБУ повідомило, що СБУ разом з ВМС атакували ворожий носій крилатих ракет "Буян" та корабель "Павел Державин" в Криму. Вони зробили це за допомогою дронів "Морський малюк" з експериментальним озброєнням.

Пізніше стало відомо, що російський корабель "Павел Державин" був двічі атакований українськими військовими.