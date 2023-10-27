В Севастополе мог подорваться еще один российский корабль: что известно

Еще один российский корабль мог подорваться в Севастополе 26 октября. Речь идет о противоминном корабле проекта 23040Г "Владимир Козицкий".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал "Крымский ветер".

По словам очевидцев, российский корабль подорвался на внешнем рейде Севастопольской бухты. Перед этим он несколько дней курсировал в этом районе.

Сообщается, что после взрыва из машинного отделения пошел дым. К кораблю подогнали буксир и оттащили его к Стрелковой бухте.

Следует отметить, что корабль 23040Г "Владимир Козицкий" является новейшей разработкой РФ. Его задача - разведка с целью выявления морских мин. Катера такого типа при полном водоизмещении 192,7 т достигают 33 метра в длину и 6,8 метра в ширину. Они оснащены двумя мощными дизельными двигателями, позволяющими развивать скорость до 13 узлов.

Напомним, что вечером 26 октября в сети сообщалось о глухом взрыве с вибрацией. Его слышали жители центра Севастополя и северной стороны.

Повреждение кораблей вблизи Севастополя

Как мы сообщали 13 октября, в Севастополе слышали взрывы. В сети сообщили, что в Черном море взорвался малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М". Он является носителем крылатых ракет "Калибр".

РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ сообщило, что СБУ вместе с ВМС атаковали вражеский носитель крылатых ракет "Буян" и корабль "Павел Державин" в Крыму. Они сделали это с помощью дронов "Морской малюк" с экспериментальным вооружением.

Позже стало известно, что российский корабль "Павел Державин" был дважды атакован украинскими военными.