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У Севастополі лунали постріли: окупанти розповідають про навчання

Новость на русском →
Севастополь, Вівторок 04 квітня 2023 19:51
У Севастополі лунали постріли: окупанти розповідають про навчання Ілюстративне фото: окупанти заявили про навчання у Севастополі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У тимчасово окупованому Севастополі сьогодні, 4 квітня, мешканці чули постріли. Там нібито відбуваються навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на так званого "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва в Telegram.

За його словами, "гучні звуки" у місті можна було почути, оскільки на Північному молу (зовнішня огорожа в Севастопольській бухті) "проводять навчальні стрільби".

При цьому він додав, що "гучні звуки" в районі Карантинної бухти - це нібито "профілактична робота" в рамках запобігання диверсійно-розвідувальних діям.

Нагадаємо, на півночі тимчасово окупованого Криму сьогодні вночі було чути потужні вибухи.

Також ми писали, що минулого тижня вибухи пролунали біля російської авіабази у Криму.

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