У Севастополі лунали постріли: окупанти розповідають про навчання

У тимчасово окупованому Севастополі сьогодні, 4 квітня, мешканці чули постріли. Там нібито відбуваються навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на так званого "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва в Telegram .

За його словами, "гучні звуки" у місті можна було почути, оскільки на Північному молу (зовнішня огорожа в Севастопольській бухті) "проводять навчальні стрільби".

При цьому він додав, що "гучні звуки" в районі Карантинної бухти - це нібито "профілактична робота" в рамках запобігання диверсійно-розвідувальних діям.