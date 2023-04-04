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В Севастополе звучали выстрелы: оккупанты рассказывают об учениях

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Севастополь, Вторник 04 апреля 2023 19:51
В Севастополе звучали выстрелы: оккупанты рассказывают об учениях Иллюстративное фото: оккупанты заявили об учениях в Севастополе (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во временно оккупированном Севастополе сегодня, 4 апреля, жители слышали выстрелы. Там якобы проходят учения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на так называемого "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева в Telegram.

По его словам, "громкие звуки" в городе можно было услышать, поскольку на Северном молу (внешнее оградительное сооружение в Севастопольской бухте) "проводят учебные стрельбы".

При этом он добавил, что "громкие звуки" в районе Карантинной бухты - это якобы "профилактическая работа" в рамках предотвращения диверсионно-разведывательных действий.

Напомним, на севере временно оккупированного Крыма сегодня ночью были слышны мощные взрывы.

Также мы писали, что на прошлой неделе взрывы прогремели возле российской авиабазы в Крыму.

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