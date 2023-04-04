В Севастополе звучали выстрелы: оккупанты рассказывают об учениях

Во временно оккупированном Севастополе сегодня, 4 апреля, жители слышали выстрелы. Там якобы проходят учения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на так называемого "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева в Telegram .

По его словам, "громкие звуки" в городе можно было услышать, поскольку на Северном молу (внешнее оградительное сооружение в Севастопольской бухте) "проводят учебные стрельбы".

При этом он добавил, что "громкие звуки" в районе Карантинной бухты - это якобы "профилактическая работа" в рамках предотвращения диверсионно-разведывательных действий.