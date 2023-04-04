На півночі Криму вночі чули вибухи: постраждала ферма з окупантами, - ЗМІ

В Армянську, на півночі Криму, близько 2:00 чули гучні вибухи. Місцеві повідомляють, що під атаку могла потрапити ферма, де розташовувалися окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер" .

Повідомляється, що дрони атакували покинуту ферму, де розташовувалися російські солдати, після чого виникла пожежа.

Окрім того, місцеві жителі також повідомляли, що чули кілька вибухів.

Додамо, що офіційно події у Криму не коментували ні в Україні, ні у Росії.

Зазначимо, що російські військові встановлюють зуби дракона на сході Криму - хочуть продовжити їх до моря.

Раніше повідомлялося, що 29 березня в Гвардійському, що за 22 км від Сімферополя, чули звук схожий на вибух. Поряд із селищем знаходиться авіабаза, яку використовують росіяни.

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