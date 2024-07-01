У Севастополі бригада морської піхоти РФ підвищила рівень бойової готовності, - АТЕШ

Удар по Севастополю 23 червня

Нагадаємо, 23 червня у декількох містах тимчасового окупованого Криму пролунали потужні вибухи. "Губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив про "атаку" та нібито роботу ППО.

Росіяни заявили, що нібито "відбили атаку, але на пляжі у Севастополі впали уламки". Пізніше окупаційна влада повідомила про те, що в результаті атаки було "5 вбитих і понад 100 поранених".

Водночас пропагандистські пабліки писали, що Крим нібито атакували ракетами ATACMS.

Речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук наголосив, що українські захисники не били по пляжу у Криму, як про це заявляють росіяни. Оскільки якби це була цілеспрямована атака, то жертв було б значно більше.

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