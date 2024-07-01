В Севастополе бригада морской пехоты РФ повысила уровень боевой готовности, - АТЕШ

Удар по Севастополю 23 июня

Напомним, 23 июня в нескольких городах временного оккупированного Крыма раздались мощные взрывы. "Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил об "атаке" и якобы работе ПВО.

Россияне заявили, что якобы "отбили атаку, но на пляже в Севастополе упали обломки". Позже оккупационные власти сообщили о том, что в результате атаки было "5 убитых и более 100 раненых".

В то же время, пропагандистские паблики писали, что Крым якобы атаковали ракетами ATACMS.

Спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук подчеркнул, что украинские защитники не били по пляжу в Крыму, как об этом заявляют россияне. Поскольку если бы это была целенаправленная атака, то жертв было бы гораздо больше.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.