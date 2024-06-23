У Криму вибухи: окупанти заявили про "атаку" і перекрили Керченський міст

Потужні вибухи пролунали у декількох містах тимчасового окупованого Криму у неділю, 23 червня. Російські окупанти заявляють про нібито атаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал "Кримський вітер".

Вибухи чули у районі Севастополя. Місцеві Telegram-канали пишуть про гучні звуки в районі Севастопольської та Козачої бухт. Пізніше там помітили дим.

Також повідомляється про вибухи в Балаклаві та Інкермані. Є інформація про роботу російської ППО у районі Євпаторії та Сак.

У мережі також зазначають, що у Севастополі нібито чули звуки стрілянини.

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив про "атаку" та нібито роботу ППО. Рух Кримським мостом перекрили.

Пропагандистські пабліки пишуть, що Крим буцімто атакують ракетами ATACMS, а у Севастополі спалахнула пожежа через нібито падіння уламків ракет.

Оновлено о 13:05

Развожаєв заявив, що над Чорним морем "знищили п'ять повітряних цілей", але уламки впали у прибережній зоні. Внаслідок цього нібито поранено декілька людей і виникли дві пожежі.