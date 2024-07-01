ВМС про "приліт" на пляжі в Криму: на відео - лише уламки російської ракети

Росіяни звинуватили Україну в "ракетному ударі по пляжу у Криму" 23 червня. Насправді ж там впали уламки російської ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Військово-Морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що українські захисники не били по пляжу у Криму, як про це заявляють росіяни. Оскільки якби це була цілеспрямована атака, то жертв було б значно більше.

"Це єдиний важливий висновок. З тих даних, які є в мережі, які опубліковані навіть самими росіянами, можна побачити лише деталі ракети протиповітряної системи Російської Федерації. Вона унікальна. У нас на озброєнні в Україні таких принципів немає", - зазначив спікер ВМС.

Також він звернув увагу, що всі постраждалі, про яких відомо наразі, не були кримчанами.