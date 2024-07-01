ВМС про "приліт" на пляжі в Криму: на відео - лише уламки російської ракети
Росіяни звинуватили Україну в "ракетному ударі по пляжу у Криму" 23 червня. Насправді ж там впали уламки російської ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Військово-Морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.
Він наголосив, що українські захисники не били по пляжу у Криму, як про це заявляють росіяни. Оскільки якби це була цілеспрямована атака, то жертв було б значно більше.
"Це єдиний важливий висновок. З тих даних, які є в мережі, які опубліковані навіть самими росіянами, можна побачити лише деталі ракети протиповітряної системи Російської Федерації. Вона унікальна. У нас на озброєнні в Україні таких принципів немає", - зазначив спікер ВМС.
Також він звернув увагу, що всі постраждалі, про яких відомо наразі, не були кримчанами.
Що передувало
Нагадаємо, 23 червня в Криму лунали гучні вибухи. Росіяни заявили, що нібито "відбили атаку, але на пляжі у Севастополі впали уламки". Пізніше окупаційна влада повідомила про те, що в результаті атаки було "5 вбитих і більше 100 поранених".
В ударі одразу почали звинувачувати Україну. Російські пропагандисти писали, що для удару нібито було застосовано ракету ATACMS.
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