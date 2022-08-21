UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Севастополе раздаются взрывы, оккупанты снова говорят о ПВО

Фото: в Севастополе снова раздаются взрывы (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Во временно оккупированном Крыму, а именно в Севастополе, снова раздаются взрывы. Оккупационные власти утверждают, что это якобы работа ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".

"Взрыв прогремел примерно в 06: 33 по местному времени. Дыма или работы ПВО заметно не было", - пишет издание.

Между тем так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев традиционно утверждает о работе систем противовоздушной обороны.

"В Севастополе снова работает ПВО. Просьба всем сохранять спокойствие", - пишет Развожаев.

Напомним, вчера утром и вечером в Севастополе также раздавались взрывы, а оккупанты заявляли о работе ПВО. В частности, взрывы слышали и в Евпатории и недалеко от курортного села Еленовка в Черноморском районе.

Добавим, также вчера самопровозглашенные власти в Севастополе заявляли об "атаке" дрона на штаб Черноморского флота.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СевастопольКрымВзрыв