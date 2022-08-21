У Севастополі лунають вибухи, окупанти знову кажуть про ППО

"Вибух пролунав приблизно о 06:33 за місцевим часом. Диму чи роботи ППО помітно не було", - пише видання.

Тим часом так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв традиційно стверджує про роботу систем протиповітряної оборони.

"У Севастополі знову працює ППО. Прохання всім зберігати спокій", - пише Развожаєв.

Нагадаємо, вчора вранці та ввечері в Севастополі також лунали вибухи, а окупанти заявляли про роботу ППО. Зокрема, вибухи чули й в Євпаторії та неподалік від курортного села Оленівка в Чорноморському районі.

Додамо, також вчора самопроголошена влада в Севастополі заявляла про "атаку" дрона на штаб Чорноморського флоту.

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