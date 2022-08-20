В Крыму снова сработала система ПВО

В субботу, 20 августа, во временно оккупированном Крыму сработала система противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал .

Отмечается, что там сегодня "праздник и выступает много звезд".

Система ПВО сработала неподалеку от курортного села Оленевка в Черноморском районе Крыма.

Напомним, вчера, 19 августа, в Крыму также сработали системы ПВО. Позже оккупационные власти заявили о сбитом беспилотнике.

Также мы писали, что 18 августа в Крыму возле Керченского моста сработала система ПВО.

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