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В Крыму снова сработала система ПВО

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Крым, Суббота 20 августа 2022 19:07
В Крыму снова сработала система ПВО Иллюстративное фото: в Крыму снова сработала система ПВО (doblest club)
Автор: Иван Носальский

В субботу, 20 августа, во временно оккупированном Крыму сработала система противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал.

Система ПВО сработала неподалеку от курортного села Оленевка в Черноморском районе Крыма.

Отмечается, что там сегодня "праздник и выступает много звезд".

В Крыму снова сработала система ПВООленевка на карте (скриншот)

Напомним, вчера, 19 августа, в Крыму также сработали системы ПВО. Позже оккупационные власти заявили о сбитом беспилотнике.

Также мы писали, что 18 августа в Крыму возле Керченского моста сработала система ПВО.

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