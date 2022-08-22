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В Севастополе снова прогремели взрывы: что известно

Фото: в Севастополе снова взрывы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В оккупированном Севастополе в понедельник, 22 августа, снова прогремели взрывы. Их было слышно в разных районах города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"В Севастополе громко. Ждем официальных заявлений", - говорится в сообщении.

Местные жители сообщают, что звуки взрывов были слышны во всех районах Севастополя, в некоторых кварталах дрожали стены.

Обновлено в 19:00

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев в Telegram заявил, что над городом ПВО якобы сбила беспилотник.

"В 18:15 в районе Верхнесадового сработала ПВО. Был сбит объект. На большой высоте, поэтому звук был слышен в разных частях города. Предварительно - снова беспилотник", - отметил он.

Стоит отметить, что в Севастополе несколько дней подряд сообщали о работе ПВО, а 20 августа оккупанты заявили о якобы ударе по штабу Черноморского флота.

Кроме того, после серии взрывов оккупационные власти начали проверять укрытия в городе.

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