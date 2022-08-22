У Севастополі знову пролунали вибухи: що відомо

В окупованому Севастополі у понеділок, 22 серпня, знову пролунали вибухи. Їх було чути у різних районах міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
"У Севастополі гучно. Чекаємо на офіційні заяви", - йдеться у повідомленні.
Місцеві жителі повідомляють, що звуки вибухів були чути у всіх районах Севастополя, у деяких кварталах тремтіли стіни.
Варто зазначити, що у Севастополі декілька днів поспіль повідомляли про роботу ППО, а 20 серпня окупанти заявили про нібито удар по штабу Чорноморського флоту.
Крім того, після серії вибухів окупаційна влада почала перевіряти укриття у місті.
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