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Севастополь вночі атакували понад 15 безпілотників, - росЗМІ

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У тимчасово окупованому Севастополі російські ППО та підрозділи РЕБ нібито відбили атаку БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські ЗМІ.

За попередньою інформацією російської окупаційної адміністрації, в районі Північної сторони та Фіолента над акваторією "знищено" понад 15 безпілотників.

Уламки від одного БПЛА впали в одному із товариств власників нерухомості (ТВН), розбито скло вантажного автомобіля.

Уламки другого безпілотника впали поряд із будинком у районі іншого ТВН.

За словами окупантів, жодні об'єкти у місті не постраждали.

Оновлено о 07:45. Telegram-канал Кримський вітер повідомляє про вибухи, які чули у Керчі та Джанкої. Керченський міст перекрито для руху.

Нагадаємо, вчора, 22 липня, у російському місті Туапсе прогриміло близько 5 вибухів. Вони долинали з боку місцевої нафтобази. Окупанти тоді також повідомили про нібито успішне відбиття атаки БПЛА.

Однак пізніше стало відомо, що на підприємстві почалася пожежа, було пошкоджено інфраструктуру.

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СевастопольКримВійна Росії проти України