Севастополь вночі атакували понад 15 безпілотників, - росЗМІ

Нагадаємо, вчора, 22 липня, у російському місті Туапсе прогриміло близько 5 вибухів. Вони долинали з боку місцевої нафтобази. Окупанти тоді також повідомили про нібито успішне відбиття атаки БПЛА.

Однак пізніше стало відомо, що на підприємстві почалася пожежа, було пошкоджено інфраструктуру.

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