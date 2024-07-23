Севастополь ночью атаковали более 15 беспилотников, - росСМИ

Напомним, вчера, 22 июля, в российском городе Туапсе раздалось около 5 взрывов. Они доносились со стороны местной нефтебазы. Оккупанты также сообщили о якобы успешном отражении атаки БПЛА.

Однако позже стало известно, что на предприятии начался пожар, была повреждена инфраструктура.

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