В Сеуте протестуют прорвавшиеся из Марокко мигранты: хотят жить в Испании

В Сеуте сотни мигрантов устроили протест на городском пляже, требуя убежища в Испании. Они среди нескольких тысяч человек, застрявших в анклаве после массового прорыва границы две недели назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Что требуют мигранты

Сотни мигрантов, недавно прибывших в испанский анклав Сеута, вышли на протест на популярном городском пляже. Они призвали испанские власти предоставить им убежище, а не отправлять обратно в Марокко.

Протестующие держали испанские флаги и баннеры с надписями "Мы не хотим возвращаться в Марокко" и "Мы тоже люди", скандируя "Мы устали" и "Нам нужно решение".

Они среди примерно 5-8 тысяч человек, которые остаются в Сеуте после массового пересечения границы две недели назад.

Из-за перегрузки ресурсов города большинство мигрантов живут в опасных условиях на пляже Эль-Трамполин или в окрестностях, ожидая возможности добраться до континентальной Европы.

"Мы спим у моря, в холоде и с неприятными запахами. Мы очень страдаем", - рассказал Аюб Эларруд из марокканского Тетуана. По его словам, полиция блокирует мигрантам путь в центр города.

Позиция власти

Ранее на этой неделе министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка заявил, что въехавшим нелегально мигрантам не разрешат остаться в анклаве, уехать в материковую Испанию или получить легальный статус за исключением редких случаев, связанных с крайней уязвимостью.

Глава медицинского совета Сеуты Энрике Ровиральта заявил, что ограниченное количество медработников города истощено, и раскритиковал медленную, по его мнению, реакцию центрального правительства.

По его словам, в городе загораются инфекционная диарея и чесотка, а также растет количество травм, связанных с насилием - переломов носа или ножевых ранений.

Министерство здравоохранения Моника Гарсия в воскресенье отвергла предположение, что местные службы здравоохранения "потерпели крах", однако признала, что они находятся под давлением.

Почему люди убегают

Большинство опрошенных Reuters марокканских мигрантов сказали, что их заставили на это плохие условия жизни на родине, несмотря на то, что многие имеют высокую квалификацию.

39-летний специалист по автоматизации из Феса Мохаммед Уанзар рассказал, что средняя месячная зарплата в 3000 дирхамов (324 доллара) делает невозможным для него покупку жилья или создание семьи.

"Только что я ступил на испанскую землю, я почувствовал себя так, будто родился заново. Я бы лучше умер, чем вернулся", - сказал он.