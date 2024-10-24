Сеул звинуватив Кім Чен Ина у продажу Путіну найманців-"гарматного м'яса"
Кім Чен Ин продав свою армію для незаконної агресивної війни проти України. Північнокорейські солдати є найманцями-"гарматним м'ясом".
Про це заявив міністр оборони Кім Ен Хен Південної Кореї, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .
Він зробив цю заяву у парламенті наступного дня після того, як Національна розвідувальна служба повідомила законодавцям, що близько 3000 північнокорейських солдатів було відправлено на Росію участі у війні проти України.
"Коли війська вирушають за кордон, вони зазвичай зберігають ланцюжок командування своєї країни і з гордістю проводять заходи у своїй військовій формі, зі знаками розходження та прапором", - сказав Кім.
За його словами, Північна Корея маскується під російську форму та діє під російським військовим командуванням без жодних оперативних повноважень.
"Їх вважають як просто найманцями-гарматним м'ясом, - сказав він. - Кім Чен Ин продав армію свого народу для незаконної агресивної війни.
Нагадаємо, минулого тижня пов'язана з українським урядом організація опублікувала відеозапис, на якому азіатські солдати розмовляють із північнокорейським акцентом та отримують спорядження на полігоні на Далекому Сході Росії.
Представник Білого дому підтвердив 23 жовтня, що на початку цього місяця Північна Корея направила на схід Росії не менше ніж 3000 військовослужбовців, зазначивши, що вони проходять підготовку.
Президент Юн Сок Йоль та його польський колега Анджей Дуда засудили відправлення військ Північної Кореї до Росії та домовилися про зміцнення співробітництва у сфері безпеки та оборонної промисловості під час зустрічі у Сеулі 24 жовтня.