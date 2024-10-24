Сеул обвинил Ким Чен Ына в продаже Путину наемников-"пушечного мяса"
Ким Чен Ын продал свою армию для незаконной агрессивной войны против Украины. Северокорейские солдаты являются наемниками-"пушечным мясом".
Об этом заявил министр обороны Ким Ен Хен Южной Кореи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.
Он сделал это заявление в парламенте на следующий день после того, как Национальная разведывательная служба сообщила законодателям, что около 3000 северокорейских солдат были отправлены на Россию участия в войне против Украины.
"Когда войска отправляются за границу, они обычно сохраняют цепочку командования своей страны и с гордостью проводят мероприятия в своей военной форме, со знаками различия и флагом", - сказал Ким.
По его словам, Северная Корея маскируется под российскую форму и действует под российским военным командованием без каких-либо оперативных полномочий.
"Их считают как просто наемниками-пушечным мясом, - сказал он. - Ким Чен Ын продал армию своего народа для незаконной агрессивной войны.
Напомним, на прошлой неделе связанная с украинским правительством организация опубликовала видеозапись, на которой азиатские солдаты говорят с северокорейским акцентом и получают снаряжение на полигоне на Дальнем Востоке России.
Представитель Белого дома подтвердил 23 октября, что в начале этого месяца Северная Корея направила на восток России не менее 3000 военнослужащих, отметив, что они проходят подготовку.
Президент Юн Сок Ель и его польский коллега Анджей Дуда осудили отправку войск Северной Кореи в Россию и договорились об укреплении сотрудничества в сфере безопасности и оборонной промышленности в ходе встречи в Сеуле 24 октября.