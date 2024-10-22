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У мережі показали ще один доказ присутності солдатів КНДР у Росії (відео)

Вівторок 22 жовтня 2024 18:12
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У мережі показали ще один доказ присутності солдатів КНДР у Росії (відео) Ілюстративне фото: солдати КНДР уже в Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Північнокорейські солдати прибули до Приморського краю РФ. Їх можуть направити на війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.

Канал оприлюднив кілька відео, на яких можна побачити північнокорейських солдатів. Як з'ясував ASTRA, вони прибули на військову частину 44980 127-ї мотострілецької дивізії у поселенні Сергіївка.

"Приїхали з Північної Кореї красені-союзники. Сподіваюся, війна на цьому закінчиться", - розповів автор відео якутською мовою.

Telegram-канал звернув увагу, що казармовий комплекс, який присутній на відео, - найновіший у Приморському краї, його відкрили в липні 2022 року.

Солдати КНДР у Росії

Нагадаємо, українські чиновники, зокрема президент України Володимир Зеленський, вже неодноразово заявляли, що Північна Корея почала допомагати Росії своїми солдатами. Їх направили для навчань на Далекий Схід.

Нещодавно начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов зазначав, що у листопаді проти України можуть воювати вже 11 тисяч північнокорейських солдатів.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI показав відео, на якому північнокорейським солдатам видають російську військову форму на Сергіївському полігоні.

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