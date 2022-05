В сети появилась фотография iPhone 14 Pro с включенным экраном

Бен Гескин регулярно делится новыми интересными концепт-артами и рендерами на основании слухов и утечек.

Вероятно, что фотография нового iPhone Pro 14 также была обработана в графическом редакторе, поскольку о наличии работающей модели смартфоны пока что не сообщал ни один из других инсайдеров. Также ничего неизвестно и о старте массового производства в Китае.

Пользователи, со своей стороны, уже успели разделиться на два лагеря: кто-то считает новый дизайн смартфона отличным, другие же убеждены в том, что вырезы в экране выглядят еще хуже, чем всем привычная "челка".

I think it looks ok pic.twitter.com/bz64q4nS2c