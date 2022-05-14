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Apple может отказаться от привычного разъема в будущих iPhone, - Bloomberg

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Купертино, Суббота 14 мая 2022 13:33
Apple может отказаться от привычного разъема в будущих iPhone, - Bloomberg Фото: iPhone могут лишиться порта Lightning (pixabay com)
Автор: Артем Горовенко

Американская компания Apple может отказаться от привычного разъема для зарядки в будущих iPhone. На смену Lightning придет универсальный порт USB-C, что поможет смартфонам соответствовать надвигающимся европейским нормам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Bloomberg.

Сообщается, что Apple несколько месяцев уже тестирует модели с портом USB-C. Однако первые iPhone без Lightning выйдут на рынок не ранее 2023 года.

С переходом на USB-C Apple унифицирует зарядные порты в своих гаджетах, поскольку большинство iPad и Mac компании уже используют этот разъем. Это означает, что пользователи смогут использовать одно зарядное устройство для всех "яблочных" продуктов.

Apple отказалась предоставить официальный комментарий изданию.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple прекращает производство плеера iPod.

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