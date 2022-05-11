ru ua
Ср, 11 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Apple прекращает производство плеера iPod

Новина українською →
Среда 11 мая 2022 09:48
Apple прекращает производство плеера iPod Фото: Apple прекращает производство плеера iPod (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Американская корпорация-производитель техники Apple прекращает производить музыкальный плеер iPod. Покупатели могут приобрести iPod touch до окончания техники на складах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Apple выпускала музыкальный плеер на протяжении 20 лет.

В компании пояснили, что iPod разрабатывался как устройство, через которое можно слушать музыку, однако сейчас функция доступна во всей продукции компании.

"Дух iPod продолжает жить. Мы интегрировали невероятный музыкальный опыт во все наши продукты - от iPhone до Apple Watch и HomePod mini, а также в Mac, iPad и Apple TV. А Apple Music обеспечивает лучшее в отрасли качество звука с поддержкой пространственного аудио - нет лучшего способа наслаждаться музыкой, открывать ее для себя и слушать", - заявил старший вице-президент Apple по мировому маркетингу Грег Джосвиак.

Ранее сообщалось, что Apple намерена в этом году выпустить новое поколение умных часов Apple Watch.

Кроме того, Apple планирует произвести в следующем квартале примерно на 20% меньше iPhone SE, чем планировалось изначально.

Читайте РБК-Украина в Google News
Apple
NEWS
"Хорошая мина при плохой игре": ОП против альтернативы членства Украины в ЕС
"Хорошая мина при плохой игре": ОП против альтернативы членства Украины в ЕС
DAILY
Личная ошибка Путина и новейшие криворожане. Чем живет сейчас родина Зеленского
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Личная ошибка Путина и новейшие криворожане. Чем живет сейчас родина Зеленского