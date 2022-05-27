У мережі з'явилась фотографія iPhone 14 Pro з увімкненим екраном
До мережі потрапила фотографія ще не випущеного пристрою компанії Apple iPhone 14 Pro. Цього ж разу показали смартфон з увімкненим екраном.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт інсайдера Бена Гескіна.
Бен Гескін регулярно ділиться новими цікавими концепт-артами й рендерами на підставі витоків.
Імовірно, що фотографія нового iPhone 14 Pro також була оброблена в графічному редакторі, оскільки про наявність працюючої моделі смартфони поки що не повідомляв жоден з інших інсайдерів. Також нічого невідомо й про старт масового виробництва у Китаї.
Користувачі, зі свого боку, вже встигли розділитися на два табори: хтось вважає новий дизайн смартфона відмінним, інші ж переконані у тому, що вирізи в екрані виглядають ще гірше, ніж усім звичний "чубчик".
I think it looks ok pic.twitter.com/bz64q4nS2c— Ben Geskin (@BenGeskin) May 25, 2022
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Apple може відмовитися від звичного роз'єму для зарядки в майбутніх iPhone й обладнати свої нові пристрої роз'ємом USB-C, аби відповідати європейським стандартам.
Також компанія прийняла рішення припинити виробництво музичних плеєрів iPod.
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