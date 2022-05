У мережі з'явилась фотографія iPhone 14 Pro з увімкненим екраном

Бен Гескін регулярно ділиться новими цікавими концепт-артами й рендерами на підставі витоків.

Імовірно, що фотографія нового iPhone 14 Pro також була оброблена в графічному редакторі, оскільки про наявність працюючої моделі смартфони поки що не повідомляв жоден з інших інсайдерів. Також нічого невідомо й про старт масового виробництва у Китаї.

Користувачі, зі свого боку, вже встигли розділитися на два табори: хтось вважає новий дизайн смартфона відмінним, інші ж переконані у тому, що вирізи в екрані виглядають ще гірше, ніж усім звичний "чубчик".

