В сеть слили данные белоруских силовиков, участвующих в задержаниях протестующих

Фото: протесты в Беларуси (tut.by)

Информация с личными данными якобы более тысячи работников МВД Беларуси, которые принимали участие в задержании участников акций протеста, попала в сеть. База данных обнародована благодаря "киберпартизанам".

Список из 1003 правоохранителей распространил Telegram канал Nexta.

В списке указаны фамилии, имена, отчества, даты рождения, звание и отделения МВД, где служат сотрудники. В Nexta отметили, что продолжат публикацию данных в случае дальнейших задержек, и попросили у подписчиков помощи в развитии базы.

Кроме того, опубликован отдельный список, который, как утверждается, содержит данные спецназовцев из подразделения "Алмаз". В нем указаны имена семи человек, а также их места прописки, даты рождения, ID и номера телефонов.

Канал обещает продолжить публикацию личной информации белорусских силовиков, если правоохранительные органы продолжат задержания протестующих.

Напомним, 19 сентября в Минске прошла женская акция протеста. Митингующие прошли колонной по улицам белорусской столицы, выражая протест действующему президенту Александру Лукашенко. Протестующие требовали новых выборов и освобождения политзаключенных.

Силовики попытались разогнать протестующих возле ТЦ "Айсберг", тогда же была задержана известная белорусская активистка.

По данным правозащитников, милиция задержала более 300 участников протестов.

Оппозиционерка Светлана Тихановская потребовала от силовиков освобождения всех задержанных сегодня женщин и предупредила, что имена силовиков, которые участвуют в задержаниях, могут быть раскрыты.