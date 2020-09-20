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У мережу злили дані білоруських силовиків, які беруть участь в затриманнях протестувальників

Мінськ, Неділя 20 вересня 2020 01:51
У мережу злили дані білоруських силовиків, які беруть участь в затриманнях протестувальників
Фото: протести в Білорусі (tut.by)
Автор: РБК-Україна

Інформація з особистими даними нібито більше тисячі працівників МВС Білорусі, які брали участь у затриманні учасників акцій протесту, потрапила у мережу. База даних оприлюднена завдяки "кіберпартизанам".

Список з 1003 правоохоронців поширив Telegram-канал Nexta.

У списку вказані прізвище, імена, по батькові, дати народження, звання та відділення МВС, де служать співробітники. У Nexta відзначили, що продовжать публікацію даних в разі подальших затримок, і попросили у передплатників допомоги в розвитку бази.

Крім того, опубліковано окремий список, який як стверджується, містить дані спецпризначенців з підрозділу "Алмаз". У ньому вказані імена семи осіб, а також їх місця прописки, дати народження, ID і номери телефонів.

Канал обіцяє продовжити публікацію особистої інформації білоруських силовиків, якщо правоохоронні органи продовжать затримання протестувальників.

Нагадаємо, 19 вересняу Мінську відбулася жіноча акція протесту. Мітингувальники пройшли колоною вулицями білоруської столиці, висловлюючи протест чинному президенту Олександру Лукашенку. Протестувальники вимагали нових виборів та звільнення політв'язнів.

Силовики спробували розігнати протестувальників поблизу ТЦ "Айсберг", тоді ж була затримана відома білоруська активістка.

За даними правозахисників, міліція затримала понад 300 учасників протестів.

Крім того, опозиціонерка Світлана Тіхановська вимагала від силовиків звільнення всіх затриманих сьогодні жінок і попередила, що імена силовиків, які беруть участь в затриманнях, можуть бути розкриті..

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