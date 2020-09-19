Тихановская призвала освободить женщин, задержанных на марше в Минске

Фото: Светлана Тихановская (facebook com strana888)

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отреагировала на сегодняшние задержания участников антиправительственной акции протеста в Минске. Она призвала освободить всех задержанных женщин.

Об этом сообщает пресс-служба оппозиционерки в Telegram.

По данным Тихановской, силовики задержали сегодня более 240 участниц марша, среди которых есть девушки 2004 года рождения. Оппозиционерка пригрозила силовикам раскрытием личности тех, кто выполняет преступные приказы.

"Все задержанные должны быть освобождены. Сотрудники силовых ведомств должны помнить: белорусы готовы деанонимизировать тех, кто выполняет преступные приказы. Вам еще придется посмотреть в глаза своему народу, который вы должны защищать", - подчеркнула она.

Напомним, сегодня в Минске проходил марш против действующего президента Александра Лукашенко. Участие в акции протеста преимущественно принимали женщины, требовавшие проведения новых выборов и наказания всех причастных к преступлениям силовиков против митингующих.

Возле ТЦ "Айсберг" в Минске силовики попытались разогнать протестующих, среди задержанных оказалась известная белорусская активистка.

Минская полиция официально заявляла о задержании более 10 протестующих, тогда как правозащитники насчитали больше чем полторы сотни задержанных.