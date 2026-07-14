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Сестру сенатора Ліндсі Грема призначили тимчасовою заміною після його смерті

03:21 14.07.2026 Вт
2 хв
Губернатор представив її як ту, хто "закінчить його роботу замість нього"
aimg Катерина Коваль
Сестру сенатора Ліндсі Грема призначили тимчасовою заміною після його смерті Фото: покійний сенатор США Ліндсі Грем (Getty Images)
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Сестра американського сенатора Ліндсі Грема тимчасово замінить його на посаді після смерті законодавця від розриву аорти в суботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Хто замінить сенатора

Дарлін Грем Нордоне офіційно призначив губернатор Південної Кароліни Генрі МакМастер у понеділок, представивши її як "любу молодшу сестру" Грема, яка тепер "закінчить його роботу замість нього".

"Це така честь. Ліндсі завжди був поруч зі мною, і тепер я буду поруч із ним", - сказала Нордоне.

Призначення відбулось після того, як посадовці, включно з президентом Трампом, закликали призначити саме Нордоне як "данину" сенатору, який ніколи не одружувався і не мав дітей.

Скільки триватиме її термін

За словами МакМастера, Нордоне обійматиме посаду до кінця терміну Грема, який завершується у 2027 році.

"Ліндсі піклувався про свою молодшу сестру. Для мене честь попросити його молодшу сестру Дарлін Грем Нордоне закінчити його роботу замість нього", - заявив губернатор.

Хто така Дарлін Грем Нордоне

Грем та його сестра втратили батьків у юному віці - мати й батько померли з різницею у 15 місяців. На той момент Грему було 22 роки, а його сестрі - 13.

Пізніше Грем офіційно всиновив сестру, пояснивши журналістам, що це давало їй право на його військові пільги у разі, якщо з ним щось трапиться.

Нордоне - мати двох дітей, яка допомагає людям з інвалідністю знаходити роботу. Вона ніколи раніше не обіймала державних посад. Ні вона, ні губернатор не уточнили, чи балотуватиметься вона на повний шестирічний термін у Сенаті, чи виконуватиме обов'язки лише тимчасово до січня 2027 року.

Історична традиція

За даними Палати представників США за 2025 рік, 45 удовілих жінок безпосередньо змінювали своїх покійних чоловіків у Конгресі - 38 у Палаті представників та вісім у Сенаті.

Нагадаємо, сенатор-республіканець Ліндсі Грем помер увечері 11 липня після нетривалої раптової хвороби. Його останньою закордонною поїздкою став візит до України, де він зустрівся з українським керівництвом і закликав до посилення санкцій проти Росії, подальшої підтримки армії та тиску на Кремль.

Одразу після його смерті в США заговорили про наступника - Трамп ще раніше назвав, кого хоче бачити на місці Грема, і несподівано однією з головних кандидатур стала саме сестра сенатора.

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