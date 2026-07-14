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Сестру сенатора Линдси Грэма назначили временной заменой после его смерти

03:21 14.07.2026 Вт
2 мин
Губернатор представил ее как ту, кто "окончит его работу вместо него"
aimg Екатерина Коваль
Сестру сенатора Линдси Грэма назначили временной заменой после его смерти Фото: покойный сенатор США Линдси Грэм (Getty Images)
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Сестра американского сенатора Линдси Грэма временно заменит его в должности после смерти законодателя от разрыва аорты в субботу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Кто заменит сенатора

Дарлин Грэм Нордоне официально назначил губернатор Южной Каролины Генри МакМастер в понедельник, представив ее как "любую младшую сестру" Грэма, которая теперь "окончит его работу вместо него".

"Это такая честь. Линдси всегда был рядом со мной, и теперь я буду рядом с ним", - сказала Нордоне.

Назначение состоялось после того, как должностные лица, включая президента Трампа, призвали назначить именно Нордоне как "дань" сенатору, который никогда не женился и не имел детей.

Сколько продлится ее срок

По словам МакМастера, Нордоне будет занимать должность до конца срока Грэмма, который завершается в 2027 году.

"Линдси заботился о своей младшей сестре. Для меня честь попросить его младшую сестру Дарлин Грэм Нордоне закончить его работу вместо него", - заявил губернатор.

Кто такая Дарлин Грэм Нордоне

Грэм и его сестра потеряли родителей в юном возрасте – мать и отец умерли с разницей в 15 месяцев. На тот момент Грэму было 22 года, а его сестре - 13.

Позже Грэм официально усыновил сестру, объяснив журналистам, что это давало ей право на его военные льготы в случае, если с ним что-нибудь случится.

Нордоне - мать двоих детей, которая помогает людям с инвалидностью находить работу. Она никогда раньше не занимала государственные должности. Ни она, ни губернатор не уточнили, будет ли она баллотироваться на полный шестилетний срок в Сенате, исполнять ли обязанности лишь временно до января 2027 года.

Историческая традиция

По данным Палаты представителей США за 2025 год, 45 удовлетворенных женщин напрямую меняли своих покойных мужчин в Конгрессе - 38 в Палате представителей и восемь в Сенате.

Напомним, сенатор-республиканец Линдси Грэм скончался вечером 11 июля после непродолжительной внезапной болезни. Его последней заграничной поездкой стал визит в Украину, где он встретился с украинским руководством и призвал к ужесточению санкций против России, дальнейшей поддержке армии и давлению на Кремль.

Сразу после его смерти в США заговорили о преемнике –Трамп еще раньше назвал, кого хочет видеть на месте Грэма, и неожиданно одной из главных кандидатур стала именно сестра сенатора.

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