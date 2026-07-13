ua en ru
Пн, 13 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Оновлення Кабміну Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Трамп назвав, кого хоче бачити на місці Ліндсі Грема в Сенаті США

19:59 13.07.2026 Пн
2 хв
Чому це призначення може вплинути на майбутні вибори в США?
aimg Марія Науменко
Трамп назвав, кого хоче бачити на місці Ліндсі Грема в Сенаті США Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Після смерті Ліндсі Грема в США вже заговорили про його наступника. Однією з головних кандидатур на вакантне місце несподівано стала сестра сенатора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис президента США Дональда Трампа у соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, він рекомендував губернатору Південної Кароліни Генрі Макмастеру призначити Дарлін Грем тимчасовою сенаторкою.

"Я порекомендував губернатору Генрі Макмастеру чудову сестру Ліндсі Грема, Дарлін, на посаду тимчасового сенатора від великого штату Південна Кароліна. Це стало б чудовою даниною поваги Ліндсі, який дуже її любив!" - написав президент США.

Відповідно до законодавства Південної Кароліни, губернатор має право самостійно призначити тимчасового сенатора, який виконуватиме обов'язки до проведення нових виборів.

Призначення має важливе політичне значення, адже тимчасовий сенатор, як очікується, стане кандидатом від Республіканської партії на наступних виборах.

Не виключено, що пропозиція Трампа щодо Дарлін Грем покликана не віддавати перевагу жодному з інших потенційних претендентів.

Нагадаємо, сенатор-республіканець Ліндсі Грем помер увечері 11 липня після нетривалої раптової хвороби.

Його останньою закордонною поїздкою став візит до України, де він зустрівся з українським керівництвом і закликав до посилення санкцій проти Росії, подальшої підтримки української армії та збільшення тиску на Кремль.

Від початку повномасштабної війни Грем залишався одним із найактивніших союзників України в Конгресі США.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Сенат США
Новини
Придатні до служби українці мають повернутись на Батьківщину, - міністр оборони Польщі
Придатні до служби українці мають повернутись на Батьківщину, - міністр оборони Польщі
Аналітика
РФ готує власні мідлстрайки: в оборонці спрогнозували, чим відповість Кремль
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech РФ готує власні мідлстрайки: в оборонці спрогнозували, чим відповість Кремль