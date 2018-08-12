Сестра Сенцова заявила, что преждевременная информация может навредить политзаключенному

Преждевременная информация об освобождении может навредить политзаключенному, пока он в РФ

Сестра Олега Сенцова Наталья Каплан попросила не распространять никакой информации, пока Сенцов не покинет России, а также не звонить матери политзаключенного. Об этом она написала на своей странице в Facebook, комментируя сегодняшние ночные ложные сообщения о том, что Сенцова вроде вывезли из РФ.

"Ночь была ужасная. Пожалуйста, давайте сделаем выводы: пожалуйста, не надо звонить маме Олега до тех пор, пока Информация не подтверждена. Тем более ночью, тем больше постороннему человеку. Даже если вы действительно узнали, что Олега отпускают, не надо выдавать никакой информации, пока он не покинет Россию. Такая преждевременная информация, даже если это правда, может навредить ситуации. Все мы видим, как все нестабильно в царстве стабильности", - написала Каплан.

Напомним, ранее уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что ложные сведения о якобы освобождении Сенцова могли предоставить журналистам работники колонии "Белый медведь" в Лабытнанги.

Ночью российская журналистка Виктория Ивлева сообщила, что, по ее данным, самолет с политзаключенным Сенцовым на борту вылетел из Салехарда.

Позже управление Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН) по Ямало-Ненецкому автономному округу опровергло информацию о том, что Сенцова вывезли из колонии.