Денисова: ложные сведения о Сенцове могли предоставить работники колонии

Денисова не исключает, что новости об освобождении Сенцова были розыгрышем

Ложные сведения о якобы освобождении политзаключенного Олега Сенцова могли предоставить журналистам работники колонии "Белый медведь" в Лабытнанги. Об этом сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передает "Громадське".

В частности, Денисова прокомментировала информацию об освобождении Сенцова, которая появилась в ночь на 12 августа. Отметим, сведения об украинце оказались ложными.

"Трудно комментировать это. Надеемся каждый раз, что будет подтверждена информация об освобождении Сенцова, но в Лабытнанги так шутят с журналистами и гражданами, которые думают, что наладили контакт с работниками в колонии", - отметила Денисова.

Она также отметила, что, по неофициальным данным, медкомиссия 9 августа заключила, что Сенцов находится в нормальном состоянии как для трех месяцев голодовки, а его состояние позволяет его перевозить.

Напомним, ночью российская журналистка Виктория Ивлева сообщила, что, по ее данным, самолет с политзаключенным Сенцовым на борту вылетел из Салехарда.

Позже управление Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН) по Ямало-Ненецкому автономному округу опровергло информацию о том, что Сенцова вывезли из колонии.